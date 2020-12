10 puntos a revisar antes de fin de año para ahorrar hasta 4.600 euros en impuestos

Asimismo, Culebras recomienda revisar los años anteriores. “Es muy importante no olvidarse de las cantidades pendientes de compensar de ejercicios anteriores no prescritos tales como minusvalías que afectan a la base imponible del ahorro, rendimientos negativos de actividades económicas para autónomos o importes pendientes de reducir la base imponible general debido a aportaciones a planes de pensiones no aplicados totalmente en ejercicios anteriores”, explica este asesor financiero.

You May Also Like