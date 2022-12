10 momentos de 2022 que parecieron de una película de ciencia ficción

La misión Artemis I no contó con tripulación, pero los equipos de control en tierra de la NASA utilizaron el asistente de voz, llamado Callisto, para controlar la iluminación de la cabina y reproducir música durante el viaje. No tenía capacidad para abrir o cerrar puertas, que quede claro.

En el segundo intento, el cohete no llegó a aparecer y los pilotos confirmaron que el propulsor no volvería seco a la fábrica. En un tuit, la compañía informó que se había producido un problema de pérdida de datos durante el reingreso del cohete .

Hablando de objetos extraños, los astrónomos dieron un nuevo salto adelante en la comprensión de los extraños círculos de radio, también conocidos como ORC. No, no son los humanoides con aspecto de duendes de los libros de “El Señor de los Anillos”, pero estos fascinantes objetos han desconcertado a los científicos desde su descubrimiento en 2020.

You May Also Like