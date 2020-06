10 factores financieros que deben contemplar antes de dar el “sí”

8. Ser pacientes y muy conversativos: más que ser una linda pareja es importante que aprendan a conversar sobre el tema del dinero. Por si no están anuentes, el dinero es el principal motivo de los divorcios, entonces cuando tengan estas conversaciones no busquen problemas, sino, soluciones.

2. La boda no debe ser para aparentar, sino para celebrar su compromiso: no se endeuden para tener una boda que, solo durará una noche. Les recomiendo que si quieren crear recuerdos, es mejor planificar un buen viaje. Para el mismo pueden ahorrar, sin necesidad de endeudarse, y vivirán una experiencia inolvidable, ideal para crear memorias juntos.

