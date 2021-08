10 días más para afinar informe sobre reglamento de la Asamblea Nacional

Con la declinación del secretario de la comisión, el rechazo de una denuncia contra dos actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y una prórroga para la entrega del informe sobre los cambios al reglamento interno de la Asamblea Nacional (AN), se celebró ayer la segunda sesión de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales.

En medio de voces a favor y en contra, la comisión que dirige el perredista Leandro Ávila, aprobó la declinación del diputado perredista Roberto Ábrego a la secretaría de esa instancia legislativa. El diputado independiente Juan Diego Vásquez y su colega de Cambio Democrático, Yanibel Ábrego, no estuvieron de acuerdo. Ambos cuestionaron el procedimiento. Pero, Ávila indicó que es la comisión la que decide quiénes estarán en la junta directiva de cada instancia. En reemplazo de Ábrego fue designado el panameñista Bernardino González, postulación que, según Ávila, será sometida a consideración del pleno.

La comisión también dio una prórroga hasta el próximo 25 de agosto para que la subcomisión que analiza las propuestas de cambios al reglamento interno entregue el informe a la comisión. En un principio, este grupo debía entregar el documento el 11 de agosto, pero el presidente de la subcomisión, Bernardino González, explicó que existen más de 50 propuestas de la sociedad civil organizada, de diputados, estudiantes universitarios, entre otros, que no han podido ser revisadas.

La comisión tampoco admitió una denuncia presentada contra los actuales magistrados de la Corte, Efrén Tello y Cecilio Cedalise, por la supuesta comisión de los delitos de falsedad ideológica, abuso de autoridad y asociación ilícita. Los comisionados determinaron que no hay mérito para investigarlos, pues se trataba de un fallo de la Corte. La denuncia fue presentada por Eduardo Ríos y Roberto Grey, y está relacionada con un proceso indemnizatorio del Banco Nacional. En esa denuncia, también se señalaba al exmagistrado Abel Zamorano, no obstante, sobre este caso la comisión estableció la “inexistencia de delito”. Esta redacción provocó que la diputada Yanibel Ábrego y su colega Juan Diego Vásquez, se opusieran. Los diputados dejaron claro que en la reunión del 28 de julio, cuando se analizó la denuncia, se acordó que en el caso del exmagistrado Zamorano, la comisión declinaría competencia y enviaría el expediente a la justicia ordinaria. “La Asamblea debe hacer solo lo que la ley le indica: declinar competencia, no intentar decir que no hay delito”, dijo Vásquez.