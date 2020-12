10 desaparecidos y un millar de evacuados por un deslizamiento de tierras en Noruega

La policía local instó a la ciudadanía a no lanzar fuegos artificiales cerca de la zona siniestrada y anunció que entre las 23.00 y la una de la madrugada no sobrevolarán el área helicópteros.

Un millar de personas han sido evacuadas y diez continúan desaparecidas por un deslizamiento de tierras ocurrido hace un día en la población de Ask, al sur de Noruega, y que todavía no está bajo control.

