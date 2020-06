10 consejos para las parejas comparten imágenes comprometidas

– También hay que borrar las fotos o vídeos recibidos del dispositivo . Almacenarlos no es lícito aunque no se hayan hecho o no se conozca a la persona que aparece en ellos. Es recomendable, además, denunciar la circulación del material en comisaría o ante la Guardia Civil.

– Medidas de seguridad . Revisar que el teléfono móvil no tenga malware (software malicioso) y pedir a la persona destinataria que también lo haga. Revisar además la privacidad de los perfiles sociales y encriptar las fotos para que no sean fácilmente difundibles.

– Confianza en el otro . Valorar hasta que punto la persona destinataria merece nuestra confianza y está preparada para proteger nuestra privacidad e intimidad. El sentido común debería sugerirnos evitar a quien no conozcas y no enviar contenidos privados solo para atraer la atención de otra persona, quizás lo único que se consiga es que los comparta por diversión.

