10 consejos para iniciarse en este deporte

Por otro lado, una de las principales recomendaciones a la hora de iniciarse en el surf es no acudir a las zonas de surf por excelencia, que suelen estar plagadas de deportistas con sus tablas y donde las olas suelen ser mayores. Lo mejor para empezar a familiarizarse con la tabla es una zona de baño tranquila, sin apenas olas, sin rocas y que no cubra mucho.

You May Also Like