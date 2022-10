10 consejos para ahorrar agua (y dinero) cada día

9) Reduce el uso de agua del inodoro. No es una papelera. En general 30% del agua que se usa en el hogar proviene del inodoro. Así que trate de no usarlo como papelera o instale un accesorio de descarga de bajo flujo.

5) Usar plantas nativas y autóctonas del país, así no se hará uso extra de agua para regar. Las plantas no nativas a menudo necesitan más agua y fertilizantes y pesticidas adicionales.

Para explicarlo mejor, en 1900 había 2 mil millones de personas viviendo en la Tierra. Si pensamos en el agua como una tarta, que debe repartirse honestamente entre todas las personas, había 2.000 millones de trozos. Hoy somos 7.500 millones de personas en la Tierra y no hay más agua. Así que los trozos del pastel son aún más pequeños. El aumento de la población, el desarrollo económico y los patrones de consumo siguen aumentando el uso de este recurso hídrico tan valioso, y esto llevará al empeoramiento de la calidad de vida de aquellos lugares donde el acceso al agua ya es un problema y comenzará a serlo en algunas regiones donde todavía no lo es.

