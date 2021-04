10 años, y el juego continúa

El 17 de abril de 2011 se estrenó el primer episodio de la serie Juego de Tronos, una apuesta a la que HBO destinó alrededor de 6 millones de dólares para la primera temporada, y cuyo resultado jamás anticipó.

La historia de fantasía medieval escrita por el estadounidense George R.R. Martin, llena de política, intrigas, traiciones y muchas muertes, se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial. Rompió récords en audiencia, galardones y fue considerada por portales como Parrot Analytics, la serie más popular del mundo. Los dragones se volvieron la insignia de HBO y para las últimas temporadas el presupuesto de producción alcanzó cifras de 15 millones de dólares por episodio.

Y si bien, tal como vaticinaron sus showrunners David Benioff and Dan Weiss, su final dividió a los fanáticos en: a quienes les gustó y a quienes no, la serie continúa siendo considerada una de las mejores producciones televisivas en la historia.

Es por eso que no es de extrañar que a pesar de haber terminado en 2019, HBO no quiera dejar la historia morir y planea continuarla.

Celebración a lo grande Para conmemorar los 10 años de Juego de Tronos, HBO ha lanzado toda una serie de contenido especial en sus distintas plataformas. Hay desde maratones y escenas eliminadas, hasta entrevistas. Además se lanzarán productos oficiales en el llamado Iron Anniversary, como un huevo de dragón edición limitada de la casa joyera Faberge, con incrustaciones de rubíes y diamantes, y que tendrá un valor de $2 millones.

Los spin off

Antes de que la serie terminase ya se barajaba la posibilidad de un spin off. Inclusive para 2019 se grabó un piloto de lo que parecía iba ser el primero. La larga noche, como se le conoció, sería estelarizada por Naomi Watts (The Ring – 2002) y se desarrollaría miles de años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos. Pero la cadena decidió cancelarlo.

En su lugar, confirmaron estar trabajando en otros proyectos: la Rebelión de Robert Baratheon y los Cuentos de Dunk y Egg. Además, recientemente anunciaron tres nuevos proyectos televisivos de la franquicia que tratarán sobre la reina Nymeria del Rhoynar, la Serpiente Marina Corlys Velaryon, y el Lecho de Pulgas de Desembarco del Rey.

Aunque aún no es oficial, se rumorea que alguno de estos proyectos podrí ser en formato de animación.

A partir de hoy, HBO comienza su maratón de todas las temporadas de Juego de Tronos hasta el 24 de abril. Además, la serie completa se encuentra en HBO Go. Cortesía/ HBOO

Salto a Broadway

Pero el formato televisivo no es lo único que se vislumbra para Juego de Tronos. Según el portal Hollywood Reporter la historia de los Siete Reinos dará un salto sobre las tablas. Se espera que para 2023 se estrene un musical basado en el Gran Torneo de Harrenhal. Para muchos fanáticos este torneo es el verdadero inicio de la historia de la serie, y una oportunidad de apreciar acontecimientos clave que no se vieron en pantalla.

Dirigida por el dramaturgo Dominic Cooke (London Follies) se espera ver en el escenario a personajes ya conocidos como Jaime Lannister, Rhaegar Targaryen, Lyanna Stark y Ned Stark.

Es la serie con más premios Emmys en la historia: 59. Cortesía/HBO

La danza de dragones

El gran plato fuerte es sin duda el spin off House of the Dragons. La primera de las series sucesoras ya confirmada y que contará con George R.R. Martin como creador y Miguel Sapochnik (Dr House – 2011 – 2012) y Ryan Condal (Colony – 2016 – 2018) como showrunners, en una primera temporada de 10 capítulos.

La historia se basará en la llamada Danza de Dragones, que fue la guerra civil Targaryen, 170 años antes de Juego de Tronos. Entre los actores ya confirmados se encuentran Rhys Ifans (Harry Potter and the Deathly Hallows – 2010) como Otto Hightower. La actriz Eve Best (Nurse Jackie – 2009 – 2015) quien interpretará a Rhaenys Velaryo, mejor conocida como La reina que nunca fue. Y entre sus protagonistas está el actor britanico Matt Smith (Doctor Who – 2010 – 2014) quien será Daemon Targaryen.

Una noticia que alegró a los fans es conocer que el compositor Ramin Djwadi volverá a musicalizar el continente ficticio de Westeros, luego de ser el responsable del famoso tema intro de la serie, así como piezas memorables como The light of the Seven y The Night King.

Sin embargo, la diseñadora Michelle Clapton ya no se ocupará de los vestuarios de esta serie, dejando el trabajo a la diseñadora Jany Temime (Harry Potter 2001 – 2011).

Se espera que la serie empiece grabaciones este mes de abril y vea la luz el próximo año.

Los libros

Lo que todavía no tiene un panorama del todo claro es el futuro de la saga literaria, la cual sigue inconclusa. Martin continúa escribiendo la esperada sexta parte de su saga Canción de hielo y fuego, llamada Vientos de inviernos, mientras los fans llevan casualmente esperando 10 años desde la última novela. Inclusive, para que la historia termine en el papel faltaría un último libro: Sueños de primavera, cuya fecha de publicación parece ser justo eso: un sueño.