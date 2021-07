0.04% de vacunados reportó un malestar

A juicio del epidemiólogo Arturo Rebollón, las reacciones adversas por causa de la vacuna son, en su mayoría, tan “leves” que las personas tienden a no reportarlas. “Se trata de una cantidad muy pequeña y de casi cero. En fin, son más riesgosas las secuelas que dejará el Covid-19 a largo plazo en aquellos que no se vacunan”, acotó.

Es decir, en medio de la pandemia, se rompió el paradigma no solo de la importancia de la vacunación para la protección personal, si no también para asegurar el bienestar social de todos.

