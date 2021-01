Por último, Mangriñán ha detallado que sean “tan valientes como lo son desde sus cuentas falsas”. “ Luego no me lloréis porque no tenéis dinero. Hacéis trabajos para la comunidad “, ha sentenciado.

“ No denuncio porque me llamen fea. Esto eran unas cuentas que se dedicaban a publicar contenido mío, humillándome. A mí y a mi familia. Lo tengo todo. De nada vale que ahora lo borren”, ha explicado.

“ No voy a tener piedad porque ellos no la han tenido conmigo “, ha advertido la valenciana a todos aquellos que la han escuchado a través de sus historias de la red social.

